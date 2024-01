„Verlernen das eigene Denken“: Stadträtin kritisiert externe Machbarkeitsstudie für Garagensanierungen in Bad Elster

Bad Elster ist seit dem 1. Januar Eigentümer von 180 Garagen, die davor in Privatbesitz waren. Fragen einer möglichen Sanierung lässt sich die Stadt von einem Fachbüro beantworten - was Geld kostet.

Die Stadt Bad Elster hat eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung von 180 Garagen in Auftrag gegeben. Die Garagen in den Komplexen Straße des Friedens, Am Kuhberg und „Forschung“ gehören seit dem 1. Januar der Stadt. Diese hatte nach einem Ratsbeschluss im Vorjahr die Pachtverträge der Eigentümer gekündigt, um Grund und Boden gemäß...