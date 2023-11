Viel Frust in Zwota: Wie sich Autofahrer auf der dunkelsten Baustelle des Vogtlands in Gefahr begeben

Zur Vollsperrung der B 283 wegen Gasleitungsbau kommt ein mehrtägiger Ausfall der Straßenbeleuchtung. Trotzdem passieren täglich viele Pendler die im Dunkel liegende Baustelle.

Die dritte Nacht in Folge lagen in Zwota weite Teile der Markneukirchner Straße und des Alten Weges im Dunklen. "Den Kabelschaden hat die Envia selbst verursacht", so Andreas Günnel vom Klingenthaler Bauamt. Nach seinen Informationen soll der Schaden nun im Laufe des Donnerstags behoben werden. Eine Anfrage an die Envia in Chemnitz ist gestellt....