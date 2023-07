Vier Monate Camping in Klingenthal: Wie ein Berliner Paar im oberen Vogtland eine Sommerliebe gefunden hat

Der Campingplatz im Dürrenbachtal ist eine beliebte Adresse für all jene Urlauber, die Ruhe in der Natur suchen. Die Stadt Klingenthal will die Anlage 2024 erweitern.

Mit dem Motorroller nach Adorf wollten Sylvia und Alex Martens am Dienstagvormittag aufbrechen. Aber für einen kleinen Schwatz nahmen sich die beiden Berliner gerne Zeit. Seit 2006 kommen sie regelmäßig nach Klingenthal. „Wir kennen inzwischen bestens die Gegend im Umkreis von gut 50 Kilometern", schmunzelt Alex Martens.