Vogtländisches Pflegenetzwerk lädt zum Themennachmittag nach Oelsnitz ein

Mit einem Themennachmittag wendet sich das Pflegenetzwerk des Vogtlandkreises am Mittwoch, 23. August, in Oelsnitz an Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Im Mehrgenerationenhaus Goldene Sonne der Volkssolidarität Vogtland stellt sich der ambulante Hospizdienst der Malteser in Plauen vor. Ab 14 Uhr informierte Beatrice Diewert über...