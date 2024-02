Volleyball, 3. Liga: VSV Oelsnitz wollte es vor allem für die Fans

Im Duell der beiden einzigen wirklichen Ost-Mannschaften der Staffel siegte der VSV Jena gegen Oelsnitz mit 3:1. Dies lag auch daran, dass der Funke von der Tribüne nicht auf das Parkett übersprang.

Thüringen besiegt Sachsen: So hieß es am Samstagabend in der Sporthalle Oelsnitz beim Duell der beiden einzigen wirklichen Ost-Mannschaften in der Staffel Ost der 3. Volleyball-Liga. Sprich: Der gastgebende VSV Oelsnitz unterlag dem VSV Jena mit 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 18:25) und kommt weiter nicht von Platz 9 weg. Wie schon in der...