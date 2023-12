Von A bis Z: Die Tipps zum 2. Advent für das obere Vogtland

Weihnachtsmärkte in Bad Elster, Markneukirchen, Oelsnitz laden ein, auch in Marieney und Gettengrün. Am Haltepunkt Gunzen ist Lichtelfest, in Oelsnitz und Bad Elster erklingt das Weihnachtsoratorium.

Bad Elster: Auf dem Badeplatz wird Freitag, 16 Uhr die Pyramide angeschoben. „God Jul" wird 19.30 Uhr im Theater gefeiert. Am Samstag ist ab 10 Uhr Adventsfest, 11 Uhr ist Mitsingkonzert, 14 Uhr spielt das Bläserquartett Vogtland, 15 Uhr tritt die Grundschule in der Kunstwandelhalle auf. Am Elsterbrunnen startet 16 Uhr der Rundgang...