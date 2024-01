Von Beatles bis Weißstickerei: Das ist am Wochenende im oberen Vogtland los

In Bad Elster feiert Heubergers „Opernball“ Premiere, das Duo Schwarzbland und The Gregorian Voices treten auf. Das Sinfonieorchester Markneukirchen spielt ein Neujahrskonzert in der Musikhalle.

Markneukirchen: Neujahrskonzert und Wettbewerbs-Vorbereitung. Mit dem Neujahrskonzert in der Musikhalle Markneukirchen bringt das Sinfonieorchester Markneukirchen am Samstag, 19 Uhr „The best of B“ auf die Bühne. Das Programm unter Dirigent Matthias Spindler gruppiert sich um Komponisten, deren Nachname mit B beginnt - wie Bach, Brahms und... Markneukirchen: Neujahrskonzert und Wettbewerbs-Vorbereitung. Mit dem Neujahrskonzert in der Musikhalle Markneukirchen bringt das Sinfonieorchester Markneukirchen am Samstag, 19 Uhr „The best of B“ auf die Bühne. Das Programm unter Dirigent Matthias Spindler gruppiert sich um Komponisten, deren Nachname mit B beginnt - wie Bach, Brahms und...