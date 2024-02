Von Haarverlängerung bis Kosmetik: Dieses Friseurgeschäft möchte in Bad Elster Neues wagen

Die Friseurgenossenschaft Hair Line in Bad Elster ist mit einem ihrer Geschäfte im Ort umgezogen. Der Wechsel soll für bessere Bedingungen sorgen. Denn das Geschäft möchte sich moderner präsentieren.

Ein Friseurgeschäft, das einer Wohlfühloase gleicht, das ist das Vorhaben von Monique Schneider, der Chefin der Friseurgenossenschaft Hair-Line. Am Donnerstag hat sie mit ihren Mitarbeiterinnen in Bad Elster die Räume an der Richard-Wagner-Straße 8 bezogen. Zuvor war das Geschäft im Hotel Sachsenhof in der Bäderstadt ansässig.