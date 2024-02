Vor Eishockey-Spektakel in der Vogtland-Arena: Klingenthaler Eishockey-Legende schwelgt in Erinnerungen

Der langjährige Klingenthaler Gastwirt Rolf Rostock stand selbst 46 Jahre als Puckjäger auf dem Eis und möchte keine Minute davon missen. Warum er sich auf die Spiele an der Schanze freut.

Zum Eishockey-Triple von Freitag bis Sonntag in der Vogtland-Arena werden auch all jene Klingenthaler kommen, die einst selbst auf dem Eis dem Puck nachjagten. Davon überzeugt ist Rolf Rostock, über Klingenthal hinaus bekannt als Postillion-Wirt. Auch er hat schon lange Karten. 46 Jahre spielte er Eishockey in Klingenthal. 1956 lief der damals...