Vorbereitungen für Jubiläum starten: 20. Tag der Vogtländer findet in Bad Elster statt

Die größte Sause des Vogtlands steigt zum Jubiläum 2024 im sächsischen Staatsbad. Welche Höhepunkte es geben soll.

Der Tag der Vogtländer, das mittlerweile größte Fest im Vogtlandkreis, findet nächstes Jahr am 22. September in Bad Elster statt. Darauf haben sich Landrat Thomas Hennig und Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott geeinigt, heißt es in einer Pressemitteilung.