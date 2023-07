Waldumbau im Dürrenbachtal: Forstbezirk bezieht die Bürger ein

Für den Herbst plant der Forstbezirk Adorf im Klingenthaler Dürrenbachtal, einer beliebten Wanderregion, eine umfangreiche Waldpflegemaßnahme. Erstmals wird es dazu im Vorfeld ein Waldsymposium geben, auf dem sich die Bürger über das Vorhaben informieren können. Stattfinden soll die Veranstaltung am Donnerstag, 18 Uhr, am Parkplatz am...