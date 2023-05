Warum der Gardinenladen in Zwota schließt

Zwei Jahre Corona waren nicht Schuld, dass immer weniger Kunden in das Gardinengeschäft an der Klingenthaler Straße in Zwota fanden. Und demnach blieben auch immer mehr Gardinen, Vorhänge, Markisen, Kissenbezüge und Tischdecken unverkauft. "Es rechnet sich nimmer", sagt Inhaberin Heike Rammler. Nach Corona habe sich der kleine...