Warum die Kottenheider Moorbirke jetzt groß raus kommt

Die Moorbirke ist nicht ohne Grund der Baum des Jahres 2023. Die Samen der rund 80 Jahre alten Bestände sollen für den Waldumbau im oberen Vogtland eine wichtige Rolle spielen.

Zwei gelbe Farbringe an die Fichte, dazwischen einer in Grün. So markiert Christoph Kühn ein mehr als sieben Hektar großes Waldareal zwischen Schöneck, Kottenheide und Muldenberg, das zur sogenannten Schönecker Hochfläche gehört. Die Markierung hat einen besonderen Grund: Die dort vorkommenden Moorbirken (Betula oubsences), der Baum des...