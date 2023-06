Warum Nessi den Schlemmteich in Gottesberg verlassen muss

Die inzwischen ramponierte Nessi-Figur im Schlemmteich Gottesberg wird in den nächsten Tagen in einen privaten Teich in Morgenröthe-Rautenkranz umgesetzt. Das sagte Nancy Preller, die mit Ehemann Markus die Pension Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz betreibt, nach einem Gespräch mit dem Sachsenforst. Im vergangenen Jahr hatten die...