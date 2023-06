Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Markneukirchen: Sommerabend und Markt. Der Neikirng-Verein lädt am Samstag zum 3. Neikirnger Sommerabend sowie Kreativ- und Trödelmarkt an die Musikhalle ein. Marktzeit (entfällt bei schlechtem Wetter) ist 10 bis 16 Uhr. Von 12 bis 14 Uhr spielt das Stadtorchester, von 14.30 bis 16.30 Uhr die Dixieland Six Jazzband. Es schließt sich 16.30 bis...