Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Markneukirchen: Schwimmbadfest kehrt zurück. Fünf Jahre nach der letzten großen Veranstaltung im Rudolf-Thiele-Bad gibt es wieder eine Party. Am Freitag geht es ab 20.30 Uhr mit Halb so Wild los, am Samstag, 20.30 Uhr mit Antony Brixxx (12inch Therapy und DJ Nois4). Eintritt: Freitag 8 Euro, Samstag Euro, Kombiticket 13 Euro. Am Samstag...