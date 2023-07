Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

In Markneukirchen lockt das Bergfest, Markus will in Bad Elster Spaß und Voigtsberg swingt beim Burgsommer: Das letzte Juli-Wochenende bietet jede Menge zwischen Adorf und Zwota.

Markneukirchen: Berg bebt zum 51. Bergfest. Ein Jubiläum gibt es bei einem der größten Volksfeste der Region. Zum 51. Bergfest auf dem Oberen Berg in Markneukirchen steigt zum 25. Mal am Samstag, 9 Uhr der Berger Pferdemarkt, für den Michael Willer die Zügel in der Hand hält. Es gibt Reit- und Fahrpferde zum Anschauen, Ausprobieren und zum...