Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Am ersten August-Wochenende wird vielerorts groß gefeiert: In Zwota die Körbe, in Bad Brambach das Lampionfest, in Oelsnitz lädt das Nat-Nat ein. Dazu gibt es Musik, Kabarett und Kunsthandwerkermarkt.

Zwota: Die Körbe wird drei Tage gefeiert. Das Programm beginnt 19 Uhr im Zelt mit Glockengeläut, Andacht und „Dr Körbetraasch“ mit dem Theaterdorf Zwota in Text und Regie von Holger Deglau. OB Judith Sandner (Freie Wähler) zapft das Bierfass an, „Zwote-Lied“ und „Zwoticher Körbelied“ werden gesungen. Ab 20 Uhr ist Tanz im Festzelt... Zwota: Die Körbe wird drei Tage gefeiert. Das Programm beginnt 19 Uhr im Zelt mit Glockengeläut, Andacht und „Dr Körbetraasch“ mit dem Theaterdorf Zwota in Text und Regie von Holger Deglau. OB Judith Sandner (Freie Wähler) zapft das Bierfass an, „Zwote-Lied“ und „Zwoticher Körbelied“ werden gesungen. Ab 20 Uhr ist Tanz im Festzelt...