Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Im Naturtheater Bad Elster gastieren Katrin Weber und Sasha, in Ebersbach ist Stoppelfeldrennen, in Oelsnitz Siedlerfest. In vielen anderen Orten werden Kirmes, Vereins-, Schul-, Sommerfeste gefeiert.

Bad Elster: Stars, Oldtimer und Badfest. Die Musik-Kabarettshow „Nicht zu fassen“ mit Katrin Weber Freitag, 20 Uhr im Naturtheater ist ausverkauft. Sasha und Band gastieren hier Samstag, 20 Uhr. Am Könglichen Kurhaus macht Samstag, 10 bis 12 Uhr die 18. Vogtland-Kfz-Veteranenrallye Station. Schwimmbadfest wird Samstag ab 14 Uhr im Naturbad... Bad Elster: Stars, Oldtimer und Badfest. Die Musik-Kabarettshow „Nicht zu fassen“ mit Katrin Weber Freitag, 20 Uhr im Naturtheater ist ausverkauft. Sasha und Band gastieren hier Samstag, 20 Uhr. Am Könglichen Kurhaus macht Samstag, 10 bis 12 Uhr die 18. Vogtland-Kfz-Veteranenrallye Station. Schwimmbadfest wird Samstag ab 14 Uhr im Naturbad...