Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

In Bad Elster gastiert Jan Josef Liefers, in Markneukirchen wird der zweite Anlauf für die Nachtbaden-Premiere gestartet. Dazu kommen viele kleinere Veranstaltungen zwischen Oelsnitz und Bad Brambach.

Bad Elster: Jan Josef Liefers und eine Künstlerin aus Oelsnitz. Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers tritt mit seiner Band Radio Doria am Samstag, 20 Uhr im Naturtheater Bad Elster auf. Am Freitag, 18 Uhr beginnt im Königlichen Kurhaus die Vernissage zur Ausstellung „Nachlese“ mit Werken der 1938 in Oelsnitz geborenen Malerin Helga...