Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

In Bad Elster tanzt „Aschenbrödel“, gastieren Götz Alsmann und Salut Salon, im Tierpark Klingenthal wird gefeiert, in Tannenbergsthal ist Herbstmarkt. Zudem steigt in Rautenkranz das Zeitreisefest.

Bad Elster:Tanz, Jazz, Kunst und Unterhaltung. Bereits ausverkauft ist am Freitag die Aufführung von „Aschenbrödel", dem einzigen Ballett von Johann Strauß (Sohn) aus seinem Todesjahr 1899. Dazu gastiert ab 19.30 Uhr das Nordböhmische Opern- und Balletttheater Aussig/Ústí nad Labem im König-Albert-Theater. Am Samstag, 19.30 Uhr, gehört...