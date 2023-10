Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

In Oelsnitz lockt die Mineralienbörse, in Eubabrunn ist Holztag, in Zwota und Schönberg wird zu Wanderungen eingeladen. Gäste in Bad Elster sind Kabarettist Mathias Richling und ein Organist aus Kuba.

Oelsnitz: Mehr als 50 Aussteller bei Mineralienbörse. Am Sonntag ist von 9 bis 16 Uhr zur 19. Auflage der Vogtland-Mineralienbörse in die Vogtlandsporthalle Oelsnitz eingeladen. Die Veranstaltung, zum zweiten Mal durch die Oelsnitzer Kultur GmbH ausgerichtet, bietet Mineralien, Fossilien und Schmuck. Der Eintritt beträgt 4 Euro für Erwachsene...