Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Lisa Eckhart lästert in Bad Elster vor ausverkauftem Haus, in der Musikhalle Markneukirchen wird es rockig, an mehreren Orten brennen ausgediente Weihnachtsbäume. In Adorf öffnet die Johanniskirche.

Bad Elster: Spitzzüngiges, Emotionales und Schwungvolles. Der Theater-Grundkurs des Julius-Mosen-Gymnasiums Bad Elster bringt am Freitag, 19.30 Uhr, in der Reihe Junges Podium das sehr emotionale Stück „Wer macht schon gerne Mittagsschlaf?" auf die Bühne des König-Albert-Theaters. Seit vielen Monaten ausverkauft ist das Gastspiel der...