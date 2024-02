Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Operette, Kabarett, Gospel locken nach Bad Elster, närrisch wird es in Oelsnitz, Bad Elster, Adorf, Triebel, Bad Brambach. Der Internationale Musikwinkelexpress fährt, in Zwota gibt es eine Lesung.

Bad Elster: Zirkus, Humor und große Stimmen. Die Operette „Die Zirkusprinzessin“ von Kálmán führen das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen und die Landesbühnen Sachsen am Freitag, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater auf. Es dirigiert Generalmusikdirektor Florian Merz. The Golden Voices of Gospel aus New York gastieren am Samstag, 19.30...