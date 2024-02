Was am Wochenende im Oberen Vogtland los ist

Fasching allerorten: großer Umzug in Plauen, kleiner in Adorf, dazu Saalveranstaltungen in Oelsnitz, Triebel und Adorf. In Bad Elster gastieren Joe Bausch und Markus Maria Profitlich.

Bad Elster: „Tatort"-Star, Heiteres und Nachdenkliches. Am Freitag, 19.30 Uhr plaudert der langjährige Gefängnisarzt und Schauspieler aus dem Kölner „Tatort" Joe Bausch bei „Maxima Culpa" im König-Albert-Theater mit True-Crime-Moderator Tino Grosche. Am Samstag ist zum Winterspaziergang durch die Parks eingeladen. Beginn ist 10 Uhr...