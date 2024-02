Was am Wochenende im oberen Vogtland los ist

Der Tubist und Hochschulprofessor Jörg Wachsmuth eröffnet am Samstag in Markneukirchen das Jahr der Tuba - im Konzert in der Scheune des Gerber-Hans-Hauses mit Pianistin Masumi Sakagami. Das Foto entstand beim Sommerfest von Buffet Crampon 2023 in Markneukirchen zur Weihe der beim örtlichen Hersteller gebauten Tuba „Ilschen“. Bild: Eckhard Sommer