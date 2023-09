Was die Räte im Oberland nächste Woche beschäftigt

In Adorf werden Pläne zum Umbau der Kita Zwergenvilla vorgestellt, in Muldenhammer und Markneukirchen Bürgerpreise vergeben. Auch Parlamente in Schöneck, Klingenthal, Bad Elster, Bad Brambach tagen.

Hochbetrieb herrscht kommende Woche in den Stadt- und Gemeinderäten des oberen Vogtlandes. Der Stadtrat Adorf tagt am Montag, 19 Uhr im Ratssaal mit Bürgerfragestunde. Es geht um die Planung für den Umbau der Kita Zwergenvilla und die Personalsituation im Rathaus. Im Schönecker Stadtrat wird am Montag, 19 Uhr im Ratssaal Bürgermeister Andy...