Was die Räte im Oberland nächste Woche beschäftigt

In Eichigt, Muldenhammer und Markneukirchen geht es um den Haushalt, in Klingenthal um die Außenbereichssatzung Mühlleithen.

Im oberen Vogtland dreht sich in der Kommunalpolitik viel ums Geld – die Haushaltsberatungen stehen vielerorts an. Am Montag, 19.30 Uhr ist das im Schulungsraum der Eichigter Feuerwehr für den Gemeinderat Eichigt Thema. Ebenso am Mittwoch, 19 Uhr beim Gemeinderat Muldenhammer, der im Dorfhaus Morgenröthe-Rautenkranz tagt. Gleiches gilt für...