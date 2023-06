Was ein Prediger aus Holland in Oelsnitz aufbaut

Theo Tolsma und seine Familie etablieren in einer historischen Villa in Oelsnitz einen neuen Treffpunkt für Christen. Welchen Weg die Familie genommen hat und was ihre Pläne sind.

Theo Tolsmas Geschichte fesselt. Wenn sie der 48-Jährige erzählt, dann hört man als Gegenüber gebannt zu. Es ist eine Geschichte vom Loslassen und Aufbruch, vom Wagen. Und es ist auch die Geschichte einer gläubigen Familie, die ihren Weg im Gebet sucht und findet – kleine Wunder inklusive. Der Weg mündet an diesem Wochenende in ein kleines...