Was im oberen Vogtland am Wochenende los ist

Historische Technik in Süßebach: Alte Traktoren, Maschinen und Fahrzeuge aus der DDR stehen am Samstag zur 7. öffentlichen Ausstellung (Eintritt 3,50 Euro, kein Traktortreffen) ins DDR-Museum an der Hauptstraße im Mittelpunkt. Von 10 bis 18 Uhr ist der Museumsbesuch möglich. Ab 14 Uhr unterhält DJ Daniel Eisenschmidt, 15 bis 17 Uhr gibt es...