Was im oberen Vogtland zum Oktober-Finale los ist

Kürbisleuchten in Adorf, Kernobstmesse auf dem Riedelhof, Kirmes in Tirpersdorf - drei Tipps für die letzten Tage des Monats, die für viele dank Brückentag am Montag ein extralanges Wochenende sind.

Schöneck: Premiere für Theatertage. Der Auftakt der ersten obervogtländischen Theatertage am Freitag, 18 Uhr im Bürgerhaus mit Programm fünf einheimischer Volks- und Theatergruppen ist ausverkauft. Am Samstag wird 15 und 17 Uhr an gleicher Stelle das Volksstück „Der Wunsch seiner Majestät" von der Theatergruppe des Heimatvereins...