Was Räte im Oberland in der kommenden Woche beschäftigt

In Schöneck geht es um die Neuverpachtung des Hüttenwirts, in Bad Brambach und Oelsnitz werden Bürgerpreise vergeben. Auch in Bad Elster, Eichigt und Klingenthal gibt es öffentliche Sitzungen.

Zu sechs öffentlichen Sitzungen treffen sich in der letzten Novemberwoche die Stadt- und Gemeinderäte im oberen Vogtland. Zu allen Sitzungen gehört eine Bürgerfragestunde. In Schöneck geht es am Montag, 19 Uhr im Ratssaal um die Neuverpachtung der Gaststätte Hüttenwirt an der Talstation der Skiwelt ab 1. Dezember sowie um einen... Zu sechs öffentlichen Sitzungen treffen sich in der letzten Novemberwoche die Stadt- und Gemeinderäte im oberen Vogtland. Zu allen Sitzungen gehört eine Bürgerfragestunde. In Schöneck geht es am Montag, 19 Uhr im Ratssaal um die Neuverpachtung der Gaststätte Hüttenwirt an der Talstation der Skiwelt ab 1. Dezember sowie um einen...