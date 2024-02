Wasserratten in Adorf verschmähen ein Ticketangebot fürs Waldbad

Zehnerkarten stießen bei Besuchern auf sehr geringe Resonanz. Deshalb reagiert die Stadt. Auch für Jahreskarten gibt es am Ratstisch kaum Befürworter. Für die Eintrittspreise gibt es eine gute Nachricht.

Die Stadt Adorf will die Zehnerkarten für das Waldbad abschaffen. Dafür hat sich der Hauptausschuss des Stadtrates einstimmig ausgesprochen. Grund: Das Angebot wurde in den vergangenen beiden Saisons nur sehr wenig in Anspruch genommen. Von mehr als 12.000 Besuchern 2022 kauften elf in der Kämmerei eine Zehnerkarte, vergangenes Jahr waren es 17...