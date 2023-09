Weiße Elster fließt wieder: Schäden im Gewässerbett in Bad Elster behoben

Drei Monate haben die Arbeiten in der Kurstadt gedauert.

Die Weiße Elster kann wieder durch Bad Elster fließen: Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) hat am Mittwoch die Instandsetzungsarbeiten in der Kurstadt beendet. In den vergangenen drei Monaten wurden Schäden am Gewässerbett und der Uferbefestigung der Weißen Elster zwischen Gondelteich und Albertbad behoben. Dadurch können weitere Schäden...