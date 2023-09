Weitere Freiluftkonzerte bis Ende des Monats in Bad Elster

Die von Gastronom Horst-Jürgen Engel organisierten Musik-Sommerabende finden noch bis Ende des Monats in Bad Elster statt.

Gastronom Horst-Jürgen Engel plant für die nächsten Wochen im September noch einmal Freiluftkonzerte in Bad Elster. So möchte er wieder auf der Fläche seines Restaurant Sachsenhof-Stüberl am Theaterplatz entsprechende Musiker aus der Region präsentieren. Am Dienstag, 12. September ist ab 19 Uhr der Auftritt des Honeymoon-Duos geplant....