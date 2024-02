Welche Bauvorhaben Bad Elster dieses Jahr anpackt

Mehrere Straßenprojekte sowie der angefangene Kirchplatz-Bau stehen auf der Vorhabenliste der Kurstadt für 2024.

Ein ganzes Paket von Straßenbauvorhaben steht auf der Aufgabenliste der Stadt Bad Elster in diesem Jahr. Darunter sind bereits angefangene Projekt wie etwa der Kirchplatz und die Ortsdurchfahrt in Sohl mit der geplanten Platzgestaltung an der Bushaltestelle Ernst-Thälmann-Straße. Aber auch einige kleinere neue Bauvorhaben werden umgesetzt, wie...