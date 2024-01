Weltenbummlerin aus Bad Brambach startet letztes großes Reiseabenteuer

Nancy Czaya ist fast ständig auf Reisen. Nach Indien und Sri Lanka zum Jahresende bricht sie jetzt nach Bali und Australien auf. Warum sie nach ihrer Rückkehr das Ende ihres permanenten Unterwegsseins gekommen sieht.

Sie ist die Frau fürs Fernweh. Wer Nancy Czaya in den sozialen Netzwerken folgt, der geht mit ihr auf Reisen. Gefühlt ist sie beinahe immer unterwegs. Mit dem Van in Italien, zum Surfen in Spanien, zum Yoga in Indien oder mit der Bahn durch Sri Lanka - um nur ihre Touren aus dem vergangenen Jahr zu nennen. In diesen Stunden bricht sie wieder...