Wetterbilanz für den Juli: Sommer macht schon seit Mitte Juli Pause

Über mehrere Tage hinweg hatte es den Anschein, als wollte der Juli einen neuen Rekord an Sonnenscheindauer aufstellen. Allein in Morgenröthe-Rautenkranz zeigte sich die Sonne an sieben Tagen mehr als 12 Stunden, Höhepunkt war der 8. Juli mit 14,4 Sonnenstunden. An drei Tagen kletterte die Temperatur über die 30-Grad-Marke, Spitzenwert waren...