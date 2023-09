Wettinturm-Fundamente freigelegt, Rastplatz neu gebaut: Ein verlorenes Stück Oelsnitz ist wieder lebendig

Einen großen Ansturm gab es am Sonntag zur Einweihung des frei gelegten Geländes mit Sitzgruppe. Die Mitglieder des Heimatfördervereins hatten hier zwei Jahre geschuftet. Es ist noch nicht fertig.

Die Oelsnitzer waren hungrig darauf, zu sehen, was seit gut zwei Jahren an einem lang versteckten Teil ihrer Heimat geschehen ist: Anders ist kaum zu erklären, was am Sonntagnachmittag auf der Terrasse der ehemaligen Waldgaststätte Vorwerk am oberen Ende der Siedlung alles zusammenlief. „Wir haben mit 40, 50 Leuten zur Einweihung gerechnet,...