Wichtelaktion in Bad Elster gegen Einsamkeit zum Fest

Die Alloheim Senioresidenz Haus am See bittet um kleine Geschenke, die zu den Feiertagen an Senioren der Umgebung verteilt werden.

Als Zeichen des Miteinanders an Festtagen ruft die Alloheim Senioren-Residenz Haus am See in Bad Elster zur zwölften Aktion „Wichteln gegen die Einsamkeit" auf. Dabei werden Bürger, Vereine, Unternehmen, Kindergärten und Schulen gebeten, kleine Geschenke in den Residenzen abzugeben, die dann Weihnachten an einsame Senioren der Umgebung...