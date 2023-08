Wie der Vater, so der Sohn: Liebe zum D-Rad steckt Vogtländer an

Mehr als 100 Liebhaber des einst in Spandau gefertigten D-Motorrads haben sich am Wochenende im vogtländischen Oelsnitz getroffen. Bei einer Rundfahrt wurde ein Stopp in der Vogtland-Arena eingelegt.

Oelsnitz Als Kevin Ranacher 14 Jahre alt war, hatte er ein ungewöhnliches Sammel-Hobby. Nicht Briefmarken, Matchbox-Autos oder Autogrammkarten, sondern Fahrräder aus den Vorkriegsjahren. Zum Beispiel Dürrkopp, Adler und Wanderer einschließlich Zubehör wie historische Luftpumpen, Sattelschilder, Werkzeugsets, Lampen und Klingeln. „Aber ich...