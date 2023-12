Wie ein Klingenthaler die Fans im Hexenkessel Vogtland-Arena beim Weltcup in Wallung bringt

Insgesamt sorgten 11.022 Zuschauer beim Weltcup für grandiose Stimmung. Was ein Familienmitglied eines Schanzenrekordhalters zu sagen hat und wieso ein Klingenthaler für Aufsehen sorgte.

Es war der erste Weltcup der Skispringer in der Vogtland-Arena mit Zuschauerbeteiligung nach Corona. Am Wochenende war an beiden Wettkampftagen deutlich zu spüren, was in den letzten Jahren gefehlt hat. Nämlich Fans, die ein Skispringen in Klingenthal zu einer richtigen Party werden lassen.