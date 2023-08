„Wie eine Familie“: Neue Schulleiterin des Gymnasiums Markneukirchen freut sich über geglückte Rückkehr ins obere Vogtland

Simone Lochmann hat an der Schule die Nachfolge von Norbert Hildebrand angetreten. Warum die 53-Jährige aus Theuma mit einem guten Gefühl an die Arbeit geht.

Für Simone Lochmann ist mit der Übernahme der Leitung des Gymnasiums Markneukirchen ein persönlicher Wunsch in Erfüllung gegangen. Das sagte die 53-Jährige, die mit ihrer Familie in Theuma wohnt, im Gespräch mit „Freie Presse“. Bereits seit 2011 war sie als Lehrerin an der Schule tätig. Im vergangenen Schuljahr wechselte sie dann ins...