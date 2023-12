Wie in Oelsnitz: Adorfer Gewerbevereins-Chef hätte gern LED-Werbung

Die großen Wände an der B 92 gefallen Michael Schneider. Er plädiert für interkommunale Zusammenarbeit auch bei Gewerbetreibenden.

Von Oelsnitz lernen, das ist für Michael Schneider, Vorsitzender des Gewerbevereins Adorf, eine Option. Stichwort: Die großen LED-Wände für Wechselwerbung, wie sie in Oelsnitz an der B 92 in Höhe Talsperrenstraße und Kreuzung Egerstraße stehen. Solche Anlagen seien für ihn auch für Adorf denkbar, sagte der Gewerbevereinschef zur...