Wie Oelsnitzer den Nordturm der Jakobikirche retten wollen

Der stark sanierungsbedürftige Teil der Stadtkirche soll gemeinsam durch Stadt und Kirchgemeinde erhalten werden. Diesem Ziel dient ein Förderverein, der am 8. Februar gegründet werden soll.

Auf den Aufschrei folgt die Arbeit: Nachdem Mitte Oktober Gedanken für einen möglichen baubedingten Abriss des Nordturms der Jakobikirche in Oelsnitz für Aufregung sorgten, wird nun gemeinsam gehandelt. Am 8. Februar gründet sich in der Katharinenkirche ein Förderverein für den Erhalt des Nordturms der Jakobikirche. Darüber informierte der...