Wunsch: Platz soll asphaltiert werden

In Eichigt gibt es den großen Wunsch, den Vorplatz des sanierten Sportlerheims zu asphaltieren. Der gleiche bei nassem Wetter einer Seenplatte - und bei Vermietungen des Heims müssen Nutzer durch den Dreck laufen, den sie dabei auch in das schmucke Gebäude tragen. "Das geht so nicht weiter. Da muss man sich ja schämen", befand...