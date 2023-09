Zwei Diebstähle im Oberen Vogtland: Elektrowerkzeuge und Autoteil gestohlen

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise

Die Polizei des Reviers Auerbach-Klingenthal ermittelt zu zwei Diebstählen, die am Montag angezeigt wurden. Demnach hatten sich übers Wochenende in Schneckenstein Unbekannte auf ein Firmengelände an der Straße Zum Floßgraben begeben. Dort brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten daraus elektronische Spezialwerkzeuge im Gesamtwert...