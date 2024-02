Zwei Menschen nach Unfall im oberen Vogtland schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall in Eichigt endete für zwei Menschen im Krankenhaus. Ein 89-Jähriger wollte mit seinem Toyota nach links abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Honda.

Freitagnachmittag ist es auf der S 309 in Eichigt kurz nach 14 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Die Polizei meldete den Unfall im Ortsteil Bergen in der Nacht zum Samstag. Ein Mann, der 89 Jahre alt ist und mit seinem Toyota aus Adorf kam, wollte nach links in die Freiberger Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem...