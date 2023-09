Zweieinhalb Jahre nach Brand: Ringerhalle in Markneukirchen wird eingeweiht

Zum geladenen Publikum am Dienstagnachmittag gehört auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Am Freitag können Interessierte die Halle beim Tag der offenen Tür besichtigen.

In Markneukirchen wird am Dienstagnachmittag die wieder aufgebaute Ringerhalle eingeweiht. Zur Feier vor geladenem Publikum wird am Nachmittag auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet. Die Wettkampfhalle des Ringer-Bundesligisten AV Germania Markneukirchen war am 27. April 2021 infolge eines technischen Defekts abgebrannt...