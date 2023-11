1. Modelleisenbahnclub Plauen 1948 zeigt große Jubiläumsausstellung

An zwei Wochenenden ist die Schau in der Aula der Plauener Friedensschule zu sehen. Ein Anlage wird dabei zum letzten Mal präsentiert.

Der 1. Modelleisenbahnclub Plauen 1948 feiert in diesem Monat sein 75-jähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsausstellung in der Aula der Friedensschule. In den vergangenen Wochen wurde gewerkelt und gebastelt, wurden Anlagen und Modelle überholt. Die 34. Clubausstellung ist an diesem und am kommenden Wochenende zu sehen; geöffnet an...